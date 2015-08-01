Mersin'de yıkım gerginliği; 2 yaralı; 10 gözaltı

Mersin’de, bir lokantanın yıkımı sırasında çıkan arbedede 2 kişi yaralanırken, 10 kişi de gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan et lokantasının bir kısmının gecekondu niteliğinde yer işgali olduğu gerekçesi ile Mersin 2’nci İdare Mahkemesi tarafından yıkım kararı verildi. Kararı uygulamak için sabah saatlerinde iş makineleriyle birlikte iş yerine giden zabıta ekipleriyle iş yeri sahipleri arasında gerginlik yaşandı.

Benzin döküp ateşe verdi

İbrahim Maşe’nin DHA’da yer alan haberine göre, olay üzerine bölgeye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yıkım işlemi için kendilerine zaman tanınmasını isteyen işletme sahipleri, talepleri reddedilince işyerinin önüne ve iş makinesine benzin döktü. Bir süre daha yetkililerle tartışan işyeri sahipleri, amaçlarına ulaşamayınca döktüğü benzini ateşe verdi. Yangını söndürmek için gelen itfaiye aracının üzerine çıkan bir kişi ise, yangına müdahale edilmesine engel oldu. Kendisine müdahale etmek isteyen güvenlik mensuplarını ucunda demir olan bir sopa ile uzaklaştıran kişi, bir süre sonra itfaiye aracının üzerinden indi.

2 kişi yaralandı

İş yeri sahipleriyle ekipler arasında çıkan arbedede 2 kişi hafif yaralanırken, polis 10 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından işyerinin bir kısmını yıkan ekipler, işyerinde bulunan malzemeleri bir alana topladı.

’185 kişi işsiz kaldı’

İşyeri sahiplerinden Uğur Tomak, yıkıma tepki göstererek, "Biz bir çok masraf yaptık ama belediye hiçe sayarak gelip yıkım yaptı. Eşyalarımızı bile çıkaramadan gelip yıkım işlemine başladı. Burada verilmiş bir emek var. ’Gel bir konuş sana nasıl faydalı olabilirim’ diye. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Burada kötü bir şey yapmıyoruz ki. Burada 185 kişi çalışıyordu. 185 personel ile birlikte bu kadar mal mülk ziyan oldu. Bizim aileden 3 kişi gözaltına alındı, çalışan arkadaşlardan gözaltına alınanlar var. Malımızı koruyoruz diye gözaltına alıyorlar. 4 milyon zararımız var. Bundan sonra yasal yollara başvuracağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklama da ise yıkım işleminin mahkeme kararıyla gerçekleştirildiği, işletmenin bulunduğu yaklaşık bin 500 metrekare alanın imar yolu ve bölge parkına ait olduğu, alanda gecekondu niteliğinde işgalin yapıldığı ve yıkılan alanın yapı ruhsatı ile yapı kullanma izninin olmadığı açıklandı.