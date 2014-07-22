Mersin’de YGS’yi protesto edenlere hapis cezası

Mersin’de 23 Mart’ta Yüksek Öğretime Geçiş Sınavını (YGS) protesto ettikleri gerekçesiyle biri çocuk 3 kişiye hapis cezası verildi.

Mersin’in Merkez Yenişehir İlçesinde 23 Mart 2014 tarihinde Forum Alış Veriş Merkezinin köprüsünde “Berkin Elvan’ı Vuran Devlet’ten Hesap Soracağız MEB’i de ÖSYM’yi Yıkacağız” pankartını açtıkları gerekçesiyle “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” suçlamasıyla Mersin 3. Asliye Ceza mahkemesinde tutuksuz yargılanan biri kız çocuğu 3 kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme Liseli Kıvılcım üyesi Dilara Akgöz’e 8 ay 10 gün, Soner Temur’a 5 ay, kız çocuğu Pınar Demirkol’a ise 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. Temur ve Demirkol’un cezaları başka bir suçtan hapis cezası almadıkları gerekçesiyle 5 yıllığına ertelendi.

T24’e konuşan Dilara Akgöz, cezayı temyiz edeceklerini belirterek, mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.