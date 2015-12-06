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Mersin'de yaşlı çift boğularak öldürüldü

Cinayetin, hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

06 Aralık 2015 19:20

Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı çift, evlerinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, olay, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 11045 Sokak 11 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Öğle saatlerine kadar Fethi (57) ve Ayla Korkmaz (55) çiftinden haber alamayan yakınları, çiftin evine gelerek kapı zilini çaldı. Ancak yine cevap alamayınca polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir marifetiyle girdiği evin salonunda Fethi Korkmaz'ın, yatak odasında da eşi Ayla Korkmaz'ın cesediyle karşılaştı. Cinayet Büro ekiplerinin sağlık görevlileriyle birlikte yaptığı ilk incelemede çiftin, boğularak öldürüldükleri belirlendi. Evdeki eşyaların dağıtıldığı ve çekmecelerinin de karıştırıldığı belirlenirken, çiftin ziynet eşyalarının da bulunamadığı öğrenildi. Kapılarda her hangi bir zorlama tespit edilemezken, cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

 

3 çocuklu ailenin çocuklarının il dışında görev yaptıkları öğrenilirken, çiftin cesetleri, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada olayın ardından evin çevresinde toplanan yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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