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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı

27 Nisan 2018 13:22

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, yasa dışı bahis oyunundan elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 14 kişi gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi. Adresleri tespit eden ekipler, merkeze bağlı Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki evlere baskın yaptı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 4 tablet, 4 hard disk ve 2 flash bellek ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişinin arandığı belirtildi.

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