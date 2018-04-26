Mersin'de yarıda kesilen 23 Nisan gösterisi için suç duyurusu: Çocuğa cinsel bir araç olarak bakan zihniyet...

Ankara Barosu, 23 Nisan'da Mersin Kazanlı İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencilerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında dans gösterilerini sunarken, kıyafetleri gerekçe gösterilerek sahneden alınmalarına neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, çocuk bedenine cinsel bir araç olarak bakan zihniyetin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu Başkan Yardımcı Erinç Sağkan, olayla ilgili sorumlulukları bulunan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ve okul müdürü Zülfikar Tekin'in anayasanın laiklik normlarına açık şekilde aykırı istismar talimatı verdiğini ifade etti.

Küçük yaştaki çocukların maruz bırakıldıkları travmaya ilişkin çocuğun sosyal, kültürel ve cinsel gelişim süreçlerinde çocuk yararı gözetilmediğini belirten Sağkan, küçük bir çocuk bedenine cinsel bir araç olarak bakan zihniyetin tehlikeli bir zihniyet olduğunu vurguladı. Çocukların cinsel obje olduğunun kabulü ile çocuklara bu şekilde yönelen ve 23 Nisan etkinliğini engelleyen kişileri sert bir dille eleştiren Sağkan, bu yolla istismar fiilinin doğrudan gerçekleştiğini söyledi.

Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Erinç Sağkan suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir suretle çocuk yararına gözetilmeksizin, çocukta suçluluk duygusuna da sebebiyet verecek şekilde hem giyim, hem yaşam tarzlarına yönelik olarak istismar edilmeleri nedeniyle, küçük bir çocuk bedenine cinsel bir araç olarak bakan ve bunu ilan eden, Çocukların cinsel obje olduğunun kabulü ile çocuklara bu şekilde yönelen ve 23 Nisan etkinliğini engellemek suretiyle istismar fiilini doğrudan gerçekleştiren, Anayasal laiklik normlarına açık şekilde aykırı istismar talimatını veren okul müdürü Zülfikar Tekin, sadece talimatı desteklemekle kalmayıp, istismarı kamuoyu nezdinde de savunan ve laiklik karşıtı hareket meşru göstermeye çalışan Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek hakkında açık şekilde suç teşkil eden talimat, uygulama ve demeçleri sebebiyle suç duyurusunda bulundum."