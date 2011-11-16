-Mersin'de yakalanan 7 terörist MERSİN (A.A) - 16.11.2011 - Mersin'in Aydıncık ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen 7 terörist ile Mersin'in Tarsus ilçesinde yarım kilogram A4 tipi patlayıcı, silah ve el bombasıyla yakalanan zanlı, mahkemeye sevk edildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 12 Kasım'da Antalya'dan Hatay'a gittiği bildirilen 07 BZE 27 plakalı otomobili Aydıncık ilçesi çıkışında durdurmasının ardından düzenlenen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen ''Fırat Siverek'' kod adlı Kenan Y, ''Sefkan Amed'' kod adlı Cengiz N, ''Erdal Zaza'' kod adlı Bayram D, ''Özgür'' kod adlı Barış K'nın yanı sıra Musa A, Mehmet Ş. ve Mehmet A. Emniyetteki sorgularının ardından Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada Mehmet A. ve Musa A'nın kardeş oldukları da öğrenildi. Zanlılar, daha sonra Adliyeye sevk edildi. Bu arada emniyet yetkililerinin ''Örgütün Akdeniz'deki beyin takımı'' diye nitelendirdiği zanlıların yakalandığı operasyon kapsamında Tarsus ilçesinde de operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda, ilçe merkezindeki bir evde gözaltına alınan Hamdüsena S, diğer zanlılarla birlikte mahkemeye sevk edildi. Zanlının evinde yarım kilogram A4 tipi patlayıcının yanı sıra 1 el bombasıyla çok sayıda silah ve bomba düzeneklerinin ele geçirildiği bildirildi. Yine aynı operasyon kapsamında Mersin TEM ekipleri, dün zanlıları helikopterle Antalya'nın Gazipaşa ilçesine götürerek, tatbikat yaptırdı. Tatbikat sırasında zanlıların ifadelerinden ve cep telefonu kayıtlarından yola çıkan ekipler, terör örgütüne ait bir sığınağa ulaştı. Sığınakta çok sayıda silahın yanı sıra ''2 yıl yetecek'' miktarda gıda malzemesi ile giysi ele geçirildi. Öte yandan Amanos Dağları'nda da çalışma yürüten ekipler, toprağa gömülü halde çok sayıda bomba düzeneği, bir miktar patlayıcı ve el bombası ele geçirdi. Terör örgütüne üye olmak, yardım yapmak ve eylemlere katılmak gibi Emniyette çok sayıda kaydı bulunan zanlıların, Akdeniz Bölgesindeki bazı kanlı eylemlere de katıldığı belirtildi. Zanlıların, 31 Mayıs 2010 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde Er Remzi İlboğa Kışlasındaki nöbet değişimi yapan askerlere yönelik düzenlenen ve 6 askerin şehit edilmesine, 9 askerin de yaralanmasına neden olan saldırı ile 26 Temmuz 2010 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devriye gezen polis otosuna yapılan ve 4 polisin şehit edildiği saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Zanlıların ayrıca, 30 Eylül 2011 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Jandarma Karakolu'na yapılan 1 askerin şehit edildiği intihar saldırısı ile son olarak 2 Ekim 2011'de Antalya'nın Doyuran köyünde uygulama yapan jandarma ekibinden 1 astsubayın şehit edilmesi, 1 uzman çavuşun ise yaralanması ile sonuçlanan saldırının düzenlenmesinden de sorumlu tutuldukları öğrenildi. Zanlıların Hatay'da yeni bir eylem hazırlığında olduğu da dile getirildi. Zanlıları, 1 aydan bu yana takibe alan ekipler, TEM ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile koordineli olarak çalıştı. Zanlıların Antalya'da kaldıkları evin karşısında daire kiralayan istihbaratçılar, şüphelileri günlerce gece gündüz takibe alıp, adım adım izledi. Sivil vatandaşların zarar görmemesi için harekete geçmek için bekleyen polis, zanlıların 12 Kasım Cumartesi günü evlerini taşımalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Mersin'in Aydıncık ilçesi çıkışında, TEM polisleri kendilerine trafik uygulaması yapıyor görüntüsü vererek, takibe alınan araçları beklemeye başladı. İlk önce 6 zanlıyı taşıyan 07 BZE 27 plakalı otomobili durduran ekipler, daha sonra arkadan gelen ve içerisinde ev eşyaları bulunan 33 PT 354 plakalı kamyoneti durdurdu. Evrak kontrollerinin yapıldığı sırada çevreye gizlenen özel harekat polisleri ve TEM ekiplerince, herhangi bir çatışma çıkmadan zanlılar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta bulunan 6 kişinin yanı sıra kamyonet şoförünü de gözaltına alan ekipler, kamyonette yaptıkları aramada ise ev eşyalarının arasında gizlenen 4 kaleşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ve 8 el bombası ele geçirmişti.