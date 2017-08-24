T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA) - MERSİN'de polis, yaptığı üç ayrı operasyonda 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 16 kişi gözaltına alındı

24 Ağustos 2017 17:42

Mustafa İNSAN / MERSİN (DHA) - MERSİN\'de polis, yaptığı üç ayrı operasyonda 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 16 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında, 423 kilo 235 gram esrar, 3 bin 753 kök keneviri bitkisi ile 510 TL ele geçirildi. Şüpheli olarak 16 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13\'ü tutuklanırken 3\'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaMERSİN DHAMERSİNMersin Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet MüdürlüğüUyuşturucuyla MücadeleMüdürlüğüOperasyonlarTL eleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24