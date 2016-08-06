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Mersin'de trans kadına tekbirli saldırı

Saldırının ardından hastaneye giden trans kadına rapor verilmeden taburcu edildi

06 Ağustos 2016 19:25

Mersin Pozcu'da iki saldırganın, trans bir kadına tekbir getirerek bıçak ve demir sopalarla saldırdığı öğrenildi. Trans kadına "Hepinizi öldüreceğiz” diyerek saldıran iki kişi hakkında polisin işlem yapmadığı öğrenildi.

Mersin Pozcu’da, Topçular durağında dün gece saat 03.00 civarında iki saldırgan, trans kadına demir çubukla saldırdı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Trans kadın polisi arayarak saldırganları şikâyet etti ancak olay yerine gelen polis saldırganların elindeki bıçağı alıp logara atarak saldırganları uzaklaştırdı ve kadına da “Sen git biz gerekeni yaparız” diyerek olay yerinden ayrıldı.

Polisin olay yerinden ayrılmasının ardından saldırganlar bu kez demir çubuklarla trans kadın Melisa'ya saldırdı. Saldırganların tekbir getirerek “Hepinizi öldüreceğiz” dediğini söyleyen Melisa, olay yerine yeniden gelen polisin ise hiçbir işlem yapmadığını ileri sürdü.

 

7 Renk LGBTİ Derneği: Hukuki süreç başlatacağız

 

Kendi çabalarıyla Mersin Devlet Hastanesi'ne giden Melisa, pansuman sonrası rapor verilmeden evine gönderildi.

Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği ise sosyal medya hesaplarından duyurdukları bu nefret saldırısına karşı hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

 

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