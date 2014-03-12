Mersin'de TOMA 2 kadına çarptı

Mersin’de Berkin Elvan’ın ölümü üzerine düzenlenen protesto eylemlerine müdahale eden polis TOMA’sı iki kadına çarptı. TOMA’nın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kadının durumuyla ilgili yetkililer hastaların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, acil servisindeki tedavilerinin tamamlandığını, birinin taburcu edildiğini, diğerinin de kısa süre içinde taburcu edileceğini bildirdi.

Yüzleri maskeli olan yaklaşık 200 kişilik grup Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde barikat kurarak eyleme başladı. Bunun üzerine TOMA destekli çok sayıda polis ekibi gruba müdahale etti. Muğdak Kavşağı'nda göstericilerle polis arasında yoğun kovalamaca yaşanırken, gruba müdahale eden bir TOMA yolun karşı tarafına kaçmaya çalışan 2 kadına çarptı. TOMA'nın çarptığı eylemcilerden birisinin kafasından yaralandığı ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 2 yaralı Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

12 gözaltı

Hikmet Durgun'un haberine göre, Mersin’de Berkin Elvan için yapılan protesto gösterisinde 3'ü polis olmak 5 kişi yaralandı,12 eylemci gözaltına alındı.

Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek için akşam saatlerinde Berkin Elvan resimleriyle ve “Hükümet İstifa ”dövizleriyle Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi buradan Ak Parti Yenişehir İlçe binasına doğru yürüdü. Tulumba köprüsü kesimine ulaşan eylemci grubun önü parti binasına yaklaşık 150 metre kala Çevik Kuvvet polisi, panzer ve TOMA'lar tarafından kesildi. Grup burada AKP binasına yürümekte ısrar edince polis araçlarından eylemin kanunsuz olduğu ve dağılmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Grubun içinden polislerin üzerine taş, yumurta ve havai fişeklerin atılmasına karşılık polis de eylemcilere gaz bombalarıyla ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı eylemciler çöp koyteynerlerini yola dökerek yolu trafiğe kapatırken, AKP Adaylarının afiş ve billboardları tahrip edildi. Eylemcilerle polisler arasında yaşanan kovalamacalar sonunda 12 eylemci gözaltına alınırken 3 polis de hafif yaralanarak Mersin devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir kadın da polis panzerinin çarpması sonucu ağır yaralandı.Yaralı kadın Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.Grubun parti binasına ulaşmaması için olay yerine takviye olarak gönderilen çok sayıda polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Halk Bankası ile AKP'nin tüm seçim bürolarında polis yoğun güvenlik önlemi aldı.