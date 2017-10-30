Mersin'de tarihi eser kaçakçılarına darbe

MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri gece operasyonunda Suriyeli tarihi eser kaçakçılarına darbe vurdu.

Polis, istihbarat üzerine merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi\'ndeki Suriyeliler\'in evine saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evde arama yapan KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 45 parça değişik boy ve ebatlarda heykel, 2 deri kitap, 2 metal kaplı kitap, 2 altın görünümlü heykel, 307 altın görünümlü sikke, 12 gümüş görünümlü sikke, 47 kurusıkı fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 terazi, 3 cam şişe içinde civa, 114 captagon uyuşturucu hap ve 2 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.



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