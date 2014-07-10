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Mersin'de taciz protestosu

Mersin’de Devrimci Liseli Kadınlar, Diyarbakır’da 3 kız çocuğunun polislerce taciz edildiği iddiasını protesto etti

10 Temmuz 2014 20:55

Diyarbakır'da polislerin 3 çocuğa tecavüz ettiği iddiaları, Mersin'de Devrimci Liseli Kadınlar tarafından protesto edildi.

Hikmet Durgun'un haberine göre, Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen liseli kadınlar “Susmuyoruz tecavüze sessiz kalmıyoruz” pankartı açıp 'Tecavüzcüler hesap verecek' sloganı attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Akdağ, Diyarbakır’da yaşları 6 ile 10 arasında olan 3 kız kardeşin 2011’den 2013 Mayıs'ına kadar polis tarafından cinsel istismara maruz kaldığını öne sürdü. Diyarbakır’daki tecavüz iddiası olayına tepki gösteren Akdağ, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Akdağ,” Hayatımızın her alanında olduğu gibi tacizcileri tecavüzcüleri teşhir ediyor, hesaplaşma gününün korkunç olacağını birkez daha söylüyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

 

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