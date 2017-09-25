Mersin'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'

MERSİN (DHA) - DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında Mersin\'de düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\', renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye geneli 50 ilde caddelerin sadece motorlu araçlara ve erkeklere ait olmadığını göstermek isteyen kadınlar, \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde pedal çevirdi. Her yıl daha fazla kişiye ulaşan etkinlik Mersin\'de 2\'inci kez Ebru Petek Budur önderliğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 200 kişilik grup, buradan Marina\'ya kadar bisiklet ile tur attı. Kadınların, yanlarında çocukları ve evcil hayvanlarıyla pedal çevirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletin kentin bir parçası ve doğa dostu olduğunu belirten Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur, \"Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. Yollarda bisikletlilere sevgi istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

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