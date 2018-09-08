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Mersin'de streç filme sarılı 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir evde yapılan aramada streç filme sarılı 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

08 Eylül 2018 20:52

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir evde yapılan aramada streç filme sarılı 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki bir evde esrar olduğunu belirledi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, iç içe geçmiş streç filme sarılı toplam 4 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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