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Mersin'de sosyal medyada terör propagandasına 9 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen, 9 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 17:47

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen, 9 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen ve halen Akdeniz Belediyesi\'nde çalışan 8 kişi ile eski çalışan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru dijital malzemeler, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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