Mersin'de sosyal medyada terör propagandasına 9 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen, 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen ve halen Akdeniz Belediyesi\'nde çalışan 8 kişi ile eski çalışan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru dijital malzemeler, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel kitaplar ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.