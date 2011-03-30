-MERSİN'DE ''SİVİL İTAATSİZLİK'' EYLEMİ MERSİN (A.A) - 30.03.2011 - Mersin'de aralarında merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de bulunduğu bir grup, BDP'nin ''Sivil itaatsizlik'' eylemi kapsamında oturma eylemi yaptı. Akdeniz Belediyesi bahçesinde toplanan bir grup partili, Belediye Başkanı Fazıl Türk ve BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz ile oturma eylemi başlattı. Eylem sürerken Siteler Mahallesi'nde toplanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, pankart açıp, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yürüyüşleri sırasında zaman zaman trafiğin akışına da engel olan grubun önü, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Mersinli Ahmet Bulvarı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerce kesildi. Yürüyüşe son verilmesi istenmesi üzerine gruptakiler caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yaptı. Bu sırada polisin megafondan da sık sık ''Sizleri çok seviyoruz. Müdahale etmek istemiyoruz. Ancak yaptığınız suç. Bu yüzden dağılın'' şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen gruptakiler, yaklaşık 2 saat eylemlerine devam etti. Oturma eylemi süresince yürüyüşlerine izin verilmesini isteyen parti yöneticileri ile polis ekipleri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Daha sonra ellerindeki pankartı toplayıp yaklaşık 10'ar kişilik gruplar halinde ayrılanlar, belediye binasına gelerek eyleme destek verdi. Bu arada, Demirtaş Mahallesi'nde toplanarak yürüyüş yapan grubun da aynı şekilde belediye binasına gelmelerine izin verildiği kaydedildi. BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz, belediye binası bahçesinde yaptığı konuşmada, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.