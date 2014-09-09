Mersin'de sendikalar torba yasaya karşı yürüdü

Mersin’de Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim İş Sendikası Meclis’te görüşmeleri süren torba yasayı protesto etmek amacıyla Forum alışveriş merkezi önünden Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP Mersin Milletvekilli Aytuğ Atıcı da katılarak destek verdi.

“İdareci tasfiyesine hayır, Öğretmenine okuluna sahip”, ”Torba yasa geri çekilsin” pankartının açıldığı yürüyüşte sık sık “Yandaş sendika istemiyoruz” ve “direne direne kazanacağız” sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası il milli eğitim müdürlüğü önünde sendika temsilcileri açıklama yaptılar. İlk açıklamayı yapan Türk Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Tevabil Akıncı, hiçbir dönemde bu kadar kıyım ve adaletsiz uygulama görmediklerini belirterek,” Bu ülkede kıyımlar ihtilal zamanlarında dahi görülmedi. O zaman dahi liyakat ve adaletten şaşılmadı. İlgilileri buradan bir kez daha uyarıyoruz” dedi.

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu da ,” TEOG yerleştirmeleri sürecince defalarca uyarmamıza rağmen göz göre göre yapılan yanlışlar sonucunda çok sayıda öğrenci belki de hiç gitmek istemeyeceği bir lise türüne otomatik olarak yerleştirilmiştir. Kaydı otomatik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan öğrencilerin büyük bölümü kontenjan olması halinde kaydını başka liselere almaya çalışacak. Olmaması durumunda açık liseye yönelerek örgün eğitiminin dışına itilmiş olacaktır” diye konuştu.

Eğitim İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar ise hükümetin eğitim politikasını eleştirerek, mecliste görüşülen torba yasaya tepki gösterdi.

Milletvekilli Aytuğ Atıcı da hükümetin eğitim politikalarını eleştirerek, eğitim emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.