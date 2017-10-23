Mersin'de satranç heyecanı başladı

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası başladı.

12 ülkeden 158 sporcunun katıldığı turnuva, Türkiye\'de bu yıl düzenlenen turnuvalar içerisinde en yüksek oyuncu ortalaması ve en yüksek ödül ile ilk sırada yerini aldı. Servet Tazegül Spor Salonu\'nda başlayan turnuvanın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Federasyon İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan, turnuva Başhakemi Harun Küçükkılınç, gözlemci Kıyasettin Aydın, sporcular ve davetliler katıldı.

Turnuvanın ikinci kez Mersin\'de düzenleniyor olmasından onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, \'\'Sadece satranca değil sporun her türlüsüne destek veriyoruz. Özellikle 2013 yılında Akdeniz Olimpiyatları\'nın Mersin’de yapılmış olmasından dolayı şehrimize kazandırılan bu tesislerin dolu dolu kullandırılmasından yanayız. Tarsus’ta yıllarca gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri büyüterek ve geliştirerek Mersin’e taşıdık\'\' dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ise, \'\'Daha önce Tarsus’un Kurtuluşu Satranç Turnuvası düzenlenmiş ve ülkemizde büyük yankı uyandırmış, neredeyse ulusal bir turnuva niteliğini kazanmıştı. Bugün de böylesine güzel bir organizasyona, ikinci kez düzenlenen satranç turnuvasına maddi ve manevi ciddi destekleri, ödülleri ve sponsorlukları var. Tüm sporculara turnuvada başarılar diliyorum\'\' diye konuştu. Konuşmaların ardından turnuvanın ilk hamleleri yapıldı.

Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, İran, Irak, Mısır, Gürcistan, Moldova ve Suriye\'den sporcuların katıldığı turnuvaya, 6 Uluslararası Büyükusta, 6 Uluslararası Usta, 6 Fide Usta, 2 Usta Adayı olmak üzere 20 ünvanlı sporcu katılım gösterdi. Toplamda 158 sporcunun yarıştığı turnuva, A ve B olmak üzere iki kategoride gerçekleşirken, kazanan sporculara toplamda 47 bin 100 TL ödül verilecek. 28 Ekim\'de sona erecek ve ödülleri 29 Ekim\'de sahiplerini bulacak.

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