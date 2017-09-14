Mersin'de sahte içki operasyonu

MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü, 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Sahte içki konusunda operasyonlarını sürdüren Mersin polisi, merkez Yenişehir İlçesi İnönü Mahallesi 1407 Sokak\'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 255 şişe 70 cc, 19 şişe 35 cc, 152 şişe 100 cc\'lik değişik markalarda sahte içki, 2 bin 545 adet sahte TAPDK bandrolü ve 32 adet fiyat etiketi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevkedildi. Mersin\'de şubat ayında 2 kişi, geçen yıl ise 7 kişi sahte içkiden yaşamını yitirmişti.



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