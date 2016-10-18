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Mersin'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

Mersin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapan polislerin üzerine ateş açıldı

18 Ekim 2016 03:51

Mersin'de durdurulan şüpheli araçta kimlik kontrolü yapan sivil polislerin üzerine ateş açıldı. Olayda 2’si polis 3 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, polis haber merkezinin "bir araçta bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu" yönündeki telsiz anonsu üzerine, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin üzerine, yolun karşısından gelen bir grup tarafından ateş açıldı. Saldırıda polis memurları M.K. ve K.K. ile onların kimlik kontrolü yaptığı S.C. yaralandı. Silahlı saldırganlar ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.

Bacaklarından yaralanan polislerden M.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, K.K. ile diğer yaralı S.C. ise Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, MersinEmniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polislerin çevrede yaptığı araştırmada ise çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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