Mersin'de polise saldırı

Eylem yapma planlarıyla Mersin'e gelen PKK terör örgütü üyesi teröristler polisle çatıştı. Olayda, 1'i yaralı, 6 terörist yakalandı.



Ayrıca çatışma sırasında, Murat Baycan isimli polis memuru olayda hafif yaralandı. Yakalanan teröristin üzerinden henüz sayısı açıklanmayan tabanca ve el bombası çıktı.



Olay, bugün saat 18.45 sıralarında, Batıkent Mahallesi'ndeki boş bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ekipleri, PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve Mersin'e eylem yapmak üzere geldiğini saptadığı 2 teröristin peşine düştü. Kentin yeni yerleşim alanlarından olan Batıkent'te, ara sokakta yürüyen 2 teröristle onlara yardım ve yataklık yapan 4 kişi, peşlerinde polislerin olduğunu fark edince kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, teröristlere `dur' ihtarında bir bulundu. Ancak, koşarak ara sokaklara giren 2 terörist, çevresi otlarla kaplı tarlaya girdi, diğer 2 kişi ise kaçmayı başardı. Bölgeye Özel TİM ve Çevik Kuvvet polisi takviye olarak sevk edildi. Teröristler, bölgeyi kuşatan polisin `teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince, çatışma çıktı. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmada, kimlikleri henüz açıklanmayan teröristlerden biri vuruldu, diğeri yara almadan etkisiz hale getirildi. Bu sırada Murat Baycan adlı polis memuru da olayda bacağından hafif yaralandı. Teröristlerin üzerinde sayısı açıklanmayan tabanca ve el bombaları çıktı.



Yaralı terörist, olay yerine çağırılan bir ambulansla, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada çok sayıda Çevik Kuvvet polisi de yaralı terörist ambulansa taşınırken gazetecilerin görüntü almasını engellemek için etten duvar ördü. Hayati tehlikesi bulunan terörist, yoğun bakıma alınırken sağ ele geçirilen terörist ise sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çok sayıda polis ekibi, Batıkent Mahallesi'ni ablukaya aldı.



Polis, kaçan 2 kişiyi de kısa süre içinde yakaladı. PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristlerin, Mersin'e eylem yapmak amacıyla geldiği, ancak ne zaman nerede eylem yapacağı ise henüz açıklanmadı.



'Yaralı terörist polis katili olabilir'



Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, çatışmanın ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aksoy, 2 örgüt mensubunun Mersin'e eylem yapmak üzere geleceğine dair istihbarat alan ekiplerin çalışma başlattıklarını söyledi.



Çalışma sırasında terör örgütü üyeleriyle polis arasında çıkan çatışma kapsamında, 1'i yaralı toplam 6 kişinin yakalandığını belirten Aksoy, yakalanan zanlıların isimlerinin netleştirilemediğini, bu nedenle isim açıklanamayacağını kaydetti.



Zanlılardan kimilerinin, 2005 yılında Mersin'de 2 yerin bombalanması olayına karıştıklarını ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:



"İl emniyet müdürlüğümüzce, kırsal kesimden geldiği ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 1 kişiyi yakalamak amacıyla 29 Ocak 2009 tarihinde yapılan operasyonda kaçmayı başaran terör örgütü mensubu, şu anda sağ olarak ele geçirildi. Ayrıca yine kırsaldan gelen bir başka kişi de bulunduğu yerden gözaltına alınması amacıyla düzenlenen operasyonda silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu yaralı olarak gözaltına alındı. Öte yandan, bunlara yardım ve yataklık yapan 4 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltında bulunuyor."



Çalışma sonucunda 2 silah ile 2 el bombasının ele geçirildiğini belirten Aksoy, operasyon kapsamında kentin farklı noktalarındaki evlerde arama çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, "Yaralı teröristin, Hatay'daki polis memurunun ölümüne neden olduğu kesin olmamakla birlikte tahmin ediliyor" diye konuştu.



