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Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı: 12 polis yaralandı (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine; 'Mersin'de polis servis aracı geçerken patlama' başlıklı haberimizi ek gelişmelerle yeniden veriyoruz

17 Ekim 2017 21:14

Sayın Yazı İşleri Müdürlerine;
\'Mersin\'de polis servis aracı geçerken patlama\' başlıklı haberimizi ek gelişmelerle yeniden veriyoruz.
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Yeniden
 

Mustafa ERCAN- Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de polis servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü motosikletin uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 12 polis yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere sevk edildi. Patlamadan sonra alev alan otobüsün motor kısmı ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi\'nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı Dikenli Yol Kavşağı\'nda meydana geldi. Mesai çıkışı polis servis otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına park halindeki motosiklet uzaktan kumanda ile patlatıldı. Otobüsün arka kısmına denk gelen  patlamada 12 polis yaralandı. Büyük paniğe yol açan bombalı saldırı nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki birçok binanın camları kırıldı.
Araç trafiği kilitlenince ekipler bölgeye güçlükle ulaştı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Mersin Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.
Patlamada alev alan otobüs ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeye güvenlik çemberine aldı. Patlayan motosikletin parçaları ise tek tek incelendi.
Bu arada Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ola yerine gelerek olay hakkında bilgi aldı. Siviller ise bölgeden uzaklaştırıldı. Mersin Valiliği, patlamada 12 polisin yaralandığını bildirdi.
EKİBE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Mersin\'de 3 Nisan\'da Mezitli İlçesi Söğütlüpınar Kavşağı\'nda parça tesirli bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması s onucu kontrol noktasında bekleyen 2 polis memuru yaralanmıştı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 savcının görevlendirildiğini bildirdi.

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