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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı

06 Şubat 2018 15:18

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, terör örgütü PKK/KCK\'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı boykot edip, örgüt yandaşlarına moral verecek çeşitli eylemler düzenleyeceği belirlenen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Askeri tesisler, kamu binaları, araçlar ve İçişleri Bakanlığı\'nca görevlendirme yapılan belediyelerle ilgili bilgi toplamaya yönelik çalışmalar yaptığı ileri sürülen şüphelilerden 5\'i gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında firari 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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