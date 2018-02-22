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Mersin'de özel harekât polisleri Afrin'e uğurlandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alacak özel hareket polisleri, düzenlenen törenle Afrin’e uğurlandı

22 Şubat 2018 20:34

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır ötesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alacak özel hareket polisleri, düzenlenen törenle Afrin’e uğurlandı.
Özel Harekât Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali İhsan Su,  Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan,  Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Emniyet Müdür Yardımcıları ve Özel Harekât polisleri katıldı. Afrin’e giden özel harekât polisleri, kurban kesilerek askeri bando eşliğinde uğurlandı.

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