Mersin'de otomobilden 117 bin captagon hap çıktı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 operasyonda 117 bin 220 uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 910 gram toz esrar ele geçirdi.

Narkotik polisleri, otoban gişelerinde ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı. Araçta 117 bin 220 adet uyuşturucu captagon hap ele geçti. Araçtaki 2 şüphelinin adreslerinde arama yapan polis, bu kişilerden birinin evinde de 4 kilo 910 gram toz esrar buldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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