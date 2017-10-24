T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de otomobilden 117 bin captagon hap çıktı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 operasyonda 117 bin 220 uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 910 gram toz esrar ele geçirdi

24 Ekim 2017 18:35

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 operasyonda 117 bin 220 uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 910 gram toz esrar ele geçirdi.
Narkotik polisleri, otoban gişelerinde ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı. Araçta 117 bin 220 adet uyuşturucu captagon hap ele geçti. Araçtaki 2 şüphelinin adreslerinde arama yapan polis, bu kişilerden birinin evinde de 4 kilo 910 gram toz esrar buldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaDHA MERSİN Emniyet Müdürlüğü NarkotikMüdürlüğüNarkotikAraçtaAraçtakiSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24