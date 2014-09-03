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Mersin'de otogar ihalesi TOMA'lerin gölgesinde yapıldı

Mersin’de gerçekleşen yeni otogar ihalesi, çevik kuvvet ekipleri, emniyet görevlileri ve TOMA'lar eşliğinde yapıldı

03 Eylül 2014 22:13

Hikmet Durgun

Mersin’de gerçekleşen yeni otogar ihalesinde Has Turizm'in avukatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu arasında ihalenin bildirilmemesi konusunda tartışma yaşandı. Avukat, bu ihalenin yapılacak olmasından haberleri olmadığına tepki gösterdi ve bunu tutanak altına almak istedi. Tunçsu da gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, tartışma yapmak istemediğini ve avukatın salondan çıkarılması için polisi çıkardı. Avukat polis zoruyla salonda çıkarıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ihale, bugün de çevik kuvvet ekipleri, emniyet görevlileri ve TOMA’ların gölgesinde yapıldı. Kongre Sarayı’nın bahçesine girişler de polis barikatlarıyla kapatıldı.

Kongre çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri alarak adeta kuş uçurtmadı. İhale alanına sadece ihaleye girebilecekler olanlar üst aramasından geçirilerek alındı. Eylem yapan otogar esnafını temsil eden Mersin Otobüs Yazıhaneleri Kooperatifi’nin yöneticileri ve eylemdeki esnaf da ihale öncesinde Kongre Sarayı’na geldi ve ihaleyi sonuna kadar takip etti.

Avukat, polis zoruyla salondan çıkartıldı

 

Öte yandan ihaleye girmek için ihale salonunda bekleyenler kiralık yerler için kendilerine duyuru yapılmamasından sitem ettiler. Has Turizm'in avukatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ile ihalenin bildirilmemesi konusunda tartışma yaşandı.

Avukat, bu ihalenin yapılacak olmasından haberleri olmadığına tepki gösterdi ve bunu tutanak altına almak istedi. Tunçsu da gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, tartışma yapmak istemediğini ve avukatın salondan çıkarılması için polisi çıkardı. Avukat polis zoruyla salonda çıkarıldı.

 

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