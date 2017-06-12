Mersin’de onur yürüyüşüne homofobik saldırı

Mersin'de Onur Haftası etkinliklerinin finalinde düzenlenen 3. Mersin Onur Yürüyüşü'ne homofobik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Daha öncesinde sosyal medya sayfasında da protesto gerçekleştireceklerini belirten saldırganlar emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Evrensel’in haberine göre, Mersin'de 7 Renk LGBTİ Derneği'nin Onur Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “3. Mersin Onur Yürüyüşü” homofobik bir grup tarafından engellenmek istendi. Homofobik grubun saldırısı sonucu gerginliğin yaşandığı etkinlikte emniyet güçleri saldırganları gözaltına aldı. Yaşanan saldırıların akabinde etkinlik tekne turuyla devam etti.

Homofobik grubun “Köklü Değişim Mersin İl Temsilciliği” üyeleri olduğu iddia edilirken, gerçekleştirdikleri saldırının ardından sosyal medya üzerinden LGBTİ’lere yönelik hakaret içerikli sözler paylaştılar.