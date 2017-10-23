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Mersin'de oluşturulan 'Geri Dönüşüm Sembolü' Guinness'te

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dünyada ilk kez düzenlenen ve geri dönüşüm konusunda dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan 'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü' ile Guinne

23 Ekim 2017 20:20

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında dünyada ilk kez düzenlenen ve geri dönüşüm konusunda dünya çapında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan \'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü\' ile Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı.
7 Haziran\'da gerçekleşen rekor denemesi, gönderildiği Londra\'da bulunan Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'ndan olumlu sonuç alınca Büyükşehir Belediyesi Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı. Rekor sertifikası, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a takdim edildi.
REKOR BÖYLE KIRILDI
Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yeni bir kategori olarak açılan ve dünyada ilk kez Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 7 Haziran\'da Mersin genelinde eğitim veren 9 okuldan 751 çocuğun katılımı ile \'Guinness En Çok Kişiyle Geri Dönüşüm Sembolü\' yapılmıştı. Cumhuriyet Meydanı\'nda yer alan geri dönüşüm sembolünü 5 dakika içerisinde doldurarak geri dönüşüm ve çevre konusunda farkındalık yaratmak isteyen çocukların rekor denemesi başarı ile sonuçlandı. Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türkgücü\'nün rekor danışmanlığında gerçekleşen, aralarında avukat, çevre mühendisi ve harita mühendislerinin de bulunduğu 5 kişilik teknik şahit ekip ve kronometre kontrolü yapan iki hakem öncülüğünde rekor denemesi gerçekleşmişti.

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