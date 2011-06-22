-MERSİN'DE OKULDA YANGIN MERSİN (A.A) - 21.06.2011 - Mersin'de bir okulda çıkan yangın maddi zarara yol açtı. Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Gündoğdu mahallesinde bulunan Sakarya İlköğretim Okulunda çıkan yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Maddi zarara neden olan yangınla ilgili incelemede, yangının öğretmenler odasında başladığı ve çevredeki sınıflara sıçradığı saptandı. Okulun güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, yüzleri maskeli 2 kişinin okula girdikten sonra yangının başladığını belirtti. Soruşturma başlatan yetkililer, sınıfta kaldığı belirtilen Y.K. isimli genci gözaltına aldı.