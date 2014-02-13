Mersin'de okula patlayıcı madde atıldı

Hikmet Durgun/ Mersin

Mersin’de bir okula patlayıcı madde atıldı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 12-13 yaşlarında 2 çocuğun yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yan tarafındaki Mithatpaşa Ortaokulu'nun bahçesine, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki polisler ve çevredeki vatandaşlar tarafından da duyulan patlama sesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle herhangi bir yaralanma veya hasarın meydana gelmediği belirtildi. Mersin İl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar da olay yerine gelerek saldırı hakkında bilgi aldı. Öte yandan patlama sonrası, saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 12-13 yaşlarında 2 çocuğun yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu arada uzman ekipler tarafından olay yerindeki incelemelerin devam ettiği belirtildi.