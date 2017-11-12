Mersin'de nükleer karşıtları valiliğin yasağını dinlemedi, "Nükleere hayır" dedi

Turan Dal*

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu (NKP)'nun, 22 Kasım'da Ankara'da görülecek olan Akkuyu Nükleer Santral ÇED davası öncesinde yapmayı planladığı etkinliğe Mersin Valiliği 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi. Etkinlikte bedenleriyle 'Mersin Nükleer İstemiyor' yazmayı planlayan platform üyeleri Valiliğin kararına karşı kararlılığını sürdürerek, “Nükleere Hayır” yazısını yazdı.

Konuya ilişkin olarak konuşan platformun yürütme kurulu üyesi ve Mersin Tabip Odası Başkanı Ful Uğurhan, “Bize bu etkinliği çok gördüler. Engellediler ama biz bütün dünyaya Mersin’de nükleer santral istemediğini bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

Yasak kararına tepki gösteren platform bileşenleri, etkinliğin yapılacağı Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde bir araya gelerek, yasağa tepki gösterdi. Burada Uğurhan grup adına açıklama yaptı.

Uğurhan, "Bize bu etkinliği çok gördüler. 12 gün önceden Valiliğe başvurmuştuk. İzin vermeyeceğiz diye son iş günü olan Cuma günü, bizlere yasaklandığını bildirdiler. Valiliğin yasağını duyan da duymayan da etkinlik alanına geldi. Her birimiz aslında binlerce Mersinliyiz. Nükleer santrali şehrinde istemeyen binlerce Mersinliyiz" dedi. "Buradan bizi ne kadar küçük alanlara hapsetmeye çalışsalar da ne kadar büyük bir güç olduğumuzu dünyaya kanıtlayacağız" diye konuşan Uğurhan "O yüzden 'Nükleere Hayır' yazımızı bu alanda yapacağız. 41. yılına giren mücadelelerine yeni bir halkayı daha ekledik diyerek, şöyle devam etti:

“Her türlü zorlamaya karşı biz yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Engellediler ama biz bütün dünyaya Mersin’de nükleer santral istemediğini bir kez daha göstermiş oldu. Önümüzde çok önemli bir süreç var. 22 Kasımda Mersin sivil toplum örgütleri ve kişileri tarafından ÇED raporuna karşı 3 yıldır açılmış davanın Danıştay’da mahkemesi görülecek. Biz davamıza sahip çıkmak için Ankara’ya gideceğiz. Katılmak isteyenler bize başvurabilir. ÇED davası ayrıca Akkuyu yer lisansının iptali davasıdır. Hukuk süreci ne yazık ki Türkiye’de çok zor işliyor. Bizim yine de inancımız var. Mersin Nükleer istemiyor.”

*Turan Dal, Mersin'de yayımlanan İmece gazetesinde muhabir olarak çalışıyor.

