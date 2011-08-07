T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de nükleer gerginlik

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ni protesto eden grubun

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ni protesto eden grubun, santralin şantiye alanına girmesi nedeniyle arbede yaşandı.

Mersin ve çevre ilçelerinden gelen yaklaşık 700 kişilik nükleer karşıtları, Büyükeceli Belediye binası önünde toplandı.

Buradan nükleer santralin yapılacağı yere kadar olan yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yürüyen gruptakiler, bu sırada Mersin-Antalya karayolunu bir süre trafiğe kapattı. 



Daha sonra şantiye girişine gelen grup, ana giriş kapısının güvenliğini sağlayan özel güvenlik ekiplerini de aşarak şantiye alanına doğru ilerlemeye başladı.

Grup ile özel güvenlik görevlileri ve olay yerine gelen jandarma ekipleri arasında bir süre arbede yaşandı. 

Grup şantiye alanına doğru ilerledikten sonra jandarma komutanlarının da araya girmesiyle sakinleştirildi. Grup bunun üzerine bir süre şantiye alanı içerisinde oturma eylemi yaptı.

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu sözcüsü Sabahat Arslan, bu sırada yaptığı basın açıklamasında, nükleer santrallerin çevreye ve insana büyük zararlar verdiğini belirterek, yapılacak nükleer santral ile de Türkiye'nin Rusya'ya enerji alanında bağlılığının artacağını iddia etti.

CHP Mersin milletvekilleri Ali Rıza Öztürk ve Aytuğ Atıcı'nın da bulunduğu grup, açıklamanın ardından şantiye alanından çıkarak, dağıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24