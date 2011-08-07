Mersin'de nükleer gerginlik

T24

Mersin ve çevre ilçelerinden gelen yaklaşık 700 kişilik nükleer karşıtları, Büyükeceli Belediye binası önünde toplandı.Buradan nükleer santralin yapılacağı yere kadar olan yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi yürüyen gruptakiler, bu sırada Mersin-Antalya karayolunu bir süre trafiğe kapattı.Daha sonra şantiye girişine gelen grup, ana giriş kapısının güvenliğini sağlayan özel güvenlik ekiplerini de aşarak şantiye alanına doğru ilerlemeye başladı.Grup ile özel güvenlik görevlileri ve olay yerine gelen jandarma ekipleri arasında bir süre arbede yaşandı.Grup şantiye alanına doğru ilerledikten sonra jandarma komutanlarının da araya girmesiyle sakinleştirildi. Grup bunun üzerine bir süre şantiye alanı içerisinde oturma eylemi yaptı.Mersin Nükleer Karşıtı Platformu sözcüsü Sabahat Arslan, bu sırada yaptığı basın açıklamasında, nükleer santrallerin çevreye ve insana büyük zararlar verdiğini belirterek, yapılacak nükleer santral ile de Türkiye'nin Rusya'ya enerji alanında bağlılığının artacağını iddia etti.CHP Mersin milletvekilleri Ali Rıza Öztürk ve Aytuğ Atıcı'nın da bulunduğu grup, açıklamanın ardından şantiye alanından çıkarak, dağıldı.