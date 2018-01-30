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Mersin'de nektarin ağaçları çiçek açtı

Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde seralarda yetiştirilen nektarin ağaçları çiçek açtı

30 Ocak 2018 18:41

Mehmet DOĞANER/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde seralarda yetiştirilen nektarin ağaçları çiçek açtı.
İlçede serada nektarin yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Emre Şevk, bölgede güneşli günler dolayısıyla ağaçların geçen yıla göre 15 gün daha erken çiçek açtığını söyledi. Açıkta yetiştirilen nektarinlere göre seradakilerin yaklaşık 1 ay daha erken çiçek açtığını belirten Şevk, \"Diğer çiftçiler gibi biz de geçmişte domates dikimi yapıyorduk. Ancak domates fiyatlarındaki istikrarsızlık ve masrafının çok olması bizleri alternatif ürün dikimine yönlendirdi ve biz erkenci nektarin meyvesini tercih ettik. Yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde oluşturduğumuz serada 800 nektarin ağacımız var. Diğer ürünlere göre masrafı az ve kazancı ise daha fazla. Ürünü erken hasat ettiğimiz için kazancımız iyi\" dedi.

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