Mersin'de naylon fatura operasyonu: 24 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de naylon fatura düzenleyip piyasaya sürdükleri iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyen ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmanın ardından aralarında kuyumcu, terzi, mali müşavir, lojistik firma yetkilisi gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren A.D., M.D., A.M., H.S., İ.K., M.Y. ile M.A\'ya ait iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda; birçok firmaya ait 268 kaşe, 10 pos cihazı, 21 bin 700 fatura, 31 kredi kartı, 9 bilgisayar, 27 bin TL ile çok sayıda vekaletname ele geçirildi.

Polis, işyeri sahipleri ile çalışanların da aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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