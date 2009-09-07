Mersin'de mobese kamerasına molotoflu saldırı

|
|
|MERSİN'de, Mobese kamerasına molotof kokteyli
atıldı.
Olay, dün terör olaylarının sık
görüldüğü Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya
kişiler, gece geç saatlerde Ahmet Mete Işıkara İlköğretim Okulu yanındaki Mobese
kamerasının elektronik kontrol panelinin bulunduğu bölümüne molotofkokteyli
attı. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede kameranın zarar görmediği
ancak elektrik aksamlarının bulunduğu panelin tamamen yandığı tespit edildi.
Polis, saldırganları yakalamak için kameranın son kaydettiği görüntüleri
incelemeye
aldı.