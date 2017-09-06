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Mersin'de MİT'e saldırmak isteyen canlı bomba öldürüldü

Ali ŞEN- Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE, (DHA) - MERSİN'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50'nci Yıl Polis Merkezi'ne bu sabah girmek isteyen canlı bomba, öldürülerek etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2017 13:04

Ali ŞEN- Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE, (DHA) - MERSİN\'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne bu sabah girmek isteyen canlı bomba, öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Olay saat 09.30 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki şüpheli tavırları dikkat çeken 30 yaşlarındaki bir erkek, takibe alındı. Kısa süre sonra karakola gelen şüpheli, \'dur\' ihtarına karşın durmayınca, açılan ateş sonucu öldürüldü. Karakola 30 metre kala öldürülen teröristin üzerinde bomba olduğu anlaşılınca, çevre güvenliği alındı. Bomba uzmanları, ceset üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için çalışmasını sürdürüyor.

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