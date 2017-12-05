Mersin'de minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul bulundu

Mersin'de, bindiği minibüsten aralarında akrabalarının da olduğu kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir adreste buldu.

Bu arada, üniversitesi öğrencisi genç kız, ailesine teslim edilmek üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Neler yaşanmıştı?

Kayıt yaptırıp okula başlayan genç kızı, iddiaya göre Kızıltepe’de akrabası Derviş Topçul’a (22) istediler. Müteahhit Yusuf Topçul, kızını isteyen amcasının çocuklarına, "Benim kızım okuyor, meslek sahibi olacak. Senin çocuk işsiz güçsüz. Tarlada çalışıyor. Bu konuyu kapatın. Bir daha da açmayın" dedi.

Olumsuz yanıtın ardından ısrarını sürdüren Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) le birlikte Mersin’e gelip Zelal’i takip etmeye başladı.

Yurtta kalan Zelal Topçul, Akdeniz İlçesi'nde oturan akrabalarına gitmek için dün saat 14.30 sıralarında minibüse bindi. Şüpheliler, otomobille takip ettikleri minibüsün önünü Homurlu Mahallesi’nde yolcu indirirken kesti. Minibüse binen Nurullah Topçul, genç kızı kolundan tutup zorla indirdi. Zelal Topçul, otomobile bildirilip bölgeden uzaklaştırıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görgü tanığı anlattı

Zelal Topçul’un evlenme teklifini ret ettiği akrabası Derviş Topçul, ağabeyi ve arkadaşı tarafından kaçırılma anının tanığı Abdulgaffar Azğan, evinin önünde yaşanan olayı anlattı. Azğan, "Ben bahçede hayvanlarımla ilgilendim. Eve girer girmez acı bir fren sesi duydum. Kaza sandım, aceleyle dışarı çıktım. Biri yaralandı sandım. Genç bir kızı otomobile attılar ve hızla uzaklaştılar. Kızın birini götürdüler, diğer kız burada kaldı, telefon etti birilerine. Kızın kaçırıldığını söyledi. Beyaz bir araba ile kızın götürüldüğünü gördüm. Kız otomobile bindirilirken bağırıyordu" dedi.

'Kızımı istediler, bu konuyu kapatın' dedim



Kızından haber alamayan 5 çocuk babası Yusuf Topçul, Mersin’e gelerek Zelal’in bulunması için polise şikayet dilekçesi verdi. Baba Topçul, "Kızımı istediler, ben de onlara 'Kızım okuyor, sizin çocuk işsiz güçsüz. Bu konuyu kapatın' demiştim. Mersin’e gelip kızımı kaçırmışlar" dedi.

Polis genç kızı kaçıranların peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Zelal'in ailesi de kızını görenlerin polisi aramasını istedi.

Baba anlattı: Ailesi tehdit mesajları gönderdi



Zelal Topçu'nun ailesi kızlarının bulunması için görüntüleri Müge Anlı'nın programına da gönderdi. Baba Yusuf Topçul, kaçıran kişinin amcasının çocuklarının çocukları olduğunu, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi seraların içine girdiğini ve olayı inkar ettikten sonra kayıplara karıştığını anlattı.



Baba Topçul, kızını kaçıranların bağımlı olduğu için toplumdan dışlandığını, şahısların telefonlarını kapatmasına rağmen ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini söyledi.