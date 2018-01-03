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Mersin'de kurtuluş günü coşkusu 

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü renkli görüntülerle kutlandı

03 Ocak 2018 14:51

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü renkli görüntülerle kutlandı.
Kentteki 3 Ocak Kurtuluş Günü kutlamaları, saat 09.00\'da Tren Garı\'nda başladı. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Özürk, protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ile Burhanettin Kocamaz tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız\'ın öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Törene katılanlar Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Alanı\'na yürüdü. Buradaki kutlamalara Mersin milletvekilleri AK Partili Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, CHP\'li Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu, MHP\'li Oktay Öztürk ve Baki Şimşek katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Kocamaz, üstü açık cipe binerek törene katılan halkın 3 Ocak Kurtuluş Günü\'nü kutladı. Başkan Kocamaz, şöyle dedi:
\"Milli mücadelede en çetin kapışmaların yaşandığı yerlerden biri Çukurova bölgesidir. Kuvayi Milliye müfrezelerimizin destansı zaferleriyle işgalci Fransızları 96 yıl önce bugün ilimizden söküp atmayı başardık. O Kuvayi Milliye ki, masada kaybedilenlerin cephede kazanılmasıdır.\"
Toroslar Belediyesi\'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği \'Kurtuluş Yürüyüşü\' büyük ilgi gördü.  Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Hamit Tuna\'nın yanı sıra binlerce kişi katıldı. Temsili milis kuvvetleri, kağnı arabası, cepheye mermi taşıyan kadınların da yer aldığı yürüyüşte yaklaşık 1 kilometrelik Türk bayrağı da taşındı. Çeşitli sloganların atıldığı yürüyüş, Hastane, İstiklal ve Sakarya Caddesi güzergahından Cumhuriyet Alanı\'nda tammalanırken, tören halkoyunları gösterisi ile son buldu.

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