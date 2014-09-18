Mersin’de Kürtlerle Araplar arasında kavga

Mersin’de Kürtlerle Araplar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Mersin’in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Homurlu Mahallesinde dün gece geç saatlerde iddialara göre Adanalıoğlu mahallesinden gelen bir grup Arapla Homurlu köyünde oturan bir grup Kürt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü tartışma çıktı ve ardından sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, yaralananlar Mersin’deki hastanelere kaldırıldılar.

Kavgayı duyan polis ekipleri ise bölgeye çevik kuvvet eşliğinde gelirken, olayın büyümemesi için mahallede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.