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MERSİN'DE KUMAR OPERASYONU: 70 GÖZALTI MERSİN (A.A)

23 Eylül 2010 00:27

-MERSİN'DE KUMAR OPERASYONU: 70 GÖZALTI MERSİN (A.A) - 22.09.2009 - Mersin'de düzenlenen kumar operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balık Pazarı içerisinde yardımlaşma kooperatifi adı altında faaliyet gösteren bir lokale operasyon düzenledi. Operasyonda tombala oynarken yakalanan aralarında işletmeci ve kadınların da bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı. Polis kumarhane malzemeleri ile kamera ve oyunun yansıtıldığı 3 LCD televizyona el koydu. Gözaltına alınanlar, Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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