T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı

19 Haziran 2018 18:17

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana geldi. Kazada, Vural Kılınç\'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç savrulurken, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atarak devrilen kamyonet sürücüsü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan çocukları Hakan, Cemre ve Canan Seriner, otomobilde ise sürücü Vural Kılınç ile beraberindeki Gani Tören  ve Emre Taş ise ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastaneler kaldırırken, yaşamını yitiren Seriner çiftinin cenazesi ise Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİNdeKazaYenişehirBarbaros Mahallesi GöçmenKazada Vural KılınçJFSerinerNCKazadaFatma SerinerKamyonetteHakan CemreCanan SerinerVural KılınçGani TörenEmre TaşKazanınMersin Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24