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Mersin'de kaza: 1 ölü

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü Turgay Kara, öldü

15 Aralık 2017 16:19

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü Turgay Kara, öldü.
Kaza, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çavak Mahallesi\'nde meydana geldi. Sayaca Köprüsü\'nden geçen Turgay Kara, direksiyon kontrolünü yitirince traktörüyle dere yatağına düştü. İçerisi su dolu derede, ters dönen traktörün altında sıkışan Kara, kaza yerinde öldü. Sağlık ekipleri Kara\'yı bulunduğu yerden çıkaramayınca, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Sevk edilen ekip, uzun uğraşlar sonucu Kara\'yı sıkıştığı yerden kurtararak çıkardı. Kara\'nın cenazesi Mersin Devlet Hastenesi morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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