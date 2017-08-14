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Mersin'de kaybolan Hollandalı turistin cenazesine ulaşıldı

AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda bulundu

14 Ağustos 2017 13:57

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ay önce kaybolan Hollandalı turist Joey Hoffman'ın cesedi bulundu.

Arkadaşı Hollandalı Björn Breukers ve Mersinli eşi 26 yaşındaki Derya Ün Breukers ile Türkiye'ye gelen Hoffman'ın, 8 Temmuz'da arsa satın almak için gezdiği Narlıkuyu Mahallesi'nde kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün erken saatlerde devam edildi.

Hoffman, jandarma ve polis ekiplerince mahalledeki Kuruçay Deresi mevkisinde ölü bulundu.

Turistin cesedinin, savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, ilk incelemelere göre olayın cinayet olarak değerlendirilmediğini ancak soruşturmanın otopsi sonucuna göre şekilleneceğini belirtti.

Kayıp ihbarı yapılan Hoffman'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekiplerince "drone" yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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