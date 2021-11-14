Mersinde kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme bulunamadı; kaçırılma şüphesi üzerinde duruluyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan 9 kişilik ailenin kızı olan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın, oyun oynadığı çadırın önünden kaybolmasının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç elde edilemedi. Güvenlik güçleri Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde dururken, aile fertlerinin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Konya'nın Bozkır bölgesinden Mersin'in sahil kesimlerine kış mevsimini geçirmek üzere göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve gönüllü çok sayıda vatandaş katılıyor.

Dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Çembere alınan 20 km’lik bölgede arama çalışmalarını yürüten resmi ekiplerin sayısı 300’e çıkartıldı. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı’nın da bizzat görev aldığı ve yönettiği arama çalışmalarına Mersin itfaiyesinde görevli iz takip ve arama kurtarma köpekleri, drone, 300 personel ve yaklaşık 100 gönüllü katılıyor. Arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Ekipler, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de çalışmalara destek veriyor. Keşif uçağı ve drone ile de havadan tarama yapılıyor.

Cep telefonları inceleniyor

Günlerdir devam eden arama çalışmalarından henüz bir sonuç elde edilemeyince Müslüme’nin kaçırılma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Jandarma ve polisten oluşan ekipler de bu ihtimali değerlendirirken, çadırın Mersin-Antalya karayoluna olan yaklaşık 5 km’lik uzaklığı da göz önüne bulunduruluyor. Yapılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınmaması üzerine savcılık kararıyla aile fertlerinin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.

Dernekler de yakından takip ediyor

Müslüme’nin babası Mehmet Yağal ve annesi Selvi Yağal ile diğer aile fertlerinin çadırdaki bekleyişleri devam ederken baba Mehmet Yağal, büyük acı ve üzüntü içinde olduklarını söyledi. Taşeli Yörükler Derneği Başkanı Şerife Arıcı ile Sarıkeçililer Yörükleri Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, Müslüme’nin ailesinin yaşadığı çadırı ziyaret etti. Her iki başkan süreci yakından takip ederken, arama çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi. Arıcı, ailenin umutlu bekleyişinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Jandarma Komando, Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri AKUT, AFAD ve gönüllüler ordusu buradalar. Gülnar Kaymakamımız arama çalışmalarını bizzat izliyor ve yönetiyor. Gerçekten büyük bir büyük çaba var burada bu çadırın içinde de umutlu bir bekleyiş var, ama umutla beraber bir endişe var. Müslüme bu çadırın içinde büyüdü, yaşına göre çok hareketli olduğu söyleniyor. Müslüme’nin tekrar bu çadıra gelmesini ve annesinin bağrına basmasını umut ediyoruz.” (ANKA)