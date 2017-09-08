Mersin'de karakola saldıran IŞİD'li şehir hastanesinde fizik tedavi görmüş!

Mersin’de MİT binası ile 50. Yıl Polis Merkezi yakınlarında canlı bomba saldırısı hazırlığındayken vurularak öldürülen, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü IŞİD üyesi olduğu açıklanan Suriyeli Abdulkadir Alsebaee’nin (19), iki ağabeyinin Suriye’deki cihatçı grupların saflarında savaşırken öldüğü, kendisinin de Suriye Menbiç’te şarapnel parçasıyla yaralandıktan sonra ailesiyle birlikte 3 yıl önce Türkiye’ye geldiği ve fizik tedavi gördüğü belirtildi.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, 'uyuyan hücre' olduğu belirtilen teröristin üzerinden bilyeyle güçlendirilmiş kemerle beline sarılmış 5 kilo patlayıcı çıkarken, evinden de intihar saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanmış düzenek bulundu. Mahalle sakinleri,“ Şehir Hastanesi’nde fizik tedavi alıyordu. Bir kolu buraya geldiğinden beri felçti. Ayakkabısını bile babası bağlıyordu. Olay günü, karakolun önüne evlerinin istikametinden gelmemiş, farklı bir yoldan gelmiş” diye konuştu.

Baba Ahmed Alsebaee’nin yanı sıra üvey annesi olduğunu söyleyen bir kadının emniyetteki sorgusu sürüyor. IŞİD’li teröristin cenazesine hiçbir yakını sahip çıkmayınca, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden polis tarafından alınan cenaze Güneykent Mezarlığı’na götürdü ve burada kimsesizler mezarlığına gömüldü.

50. Mahallesi’nde yaşayan, IŞİD’li teröristi ve ve babasını tanıyan yaşayan bir vatandaş, “Bu mahalleye 3 yıl önce geldiler. Buraya geldiklerinde Abdulkadir Alsebae’nin başında şarapnel parçası vardı. O zamanlar babasının yardımıyla yürüyordu. Burada fizik tedaviye gittiğini biliyorum. Tedaviden sonra yürüyüşü bir nebze düzeldi. Bir kolu buraya geldiğinden beri felçti. Hızlı hareket edemiyordu. Eğilemiyordu. Ayakkabısını bile babası bağlıyordu” diye konuştu. Bir başka vatandaş da Abdulkadir Alsebaee’nin genellikle mahallede pek görünmediğini belirterek, “Fizik tedaviye giderken görürdüm. Evleri karakola yakın olduğu için hastaneye ya da sağlık ocağına giderken karakolun önünden geçiyordu. Olay günü, karakolun önüne evlerinin istikametinden gelmemiş, farklı bir yoldan gelmiş” dedi.

Mahalleyle ilişkisi yoktu

50. Yıl Mahallesi’nde kiralar yüksek olduğu için çok fazla Suriyeli olmadığını anlatan bir başka mahalleli de “Bu muhitte kiralar yüksek. Onun için buralarda pek Suriyeli aile yok. Abdulkadir Alsebae ve babası Ahmed E. bildiğim kadarıyla çalışmıyorlardı. Kaymakamlıktan verilen sosyal yardım aldıklarını söyleyenler var. Babası sürekli camiye gelir giderdi. Bu mahallede herkes baba Ahmed Alsebae’yi bilir. Ama oğlunun mahalleyle pek ilişkisi yoktu. Görenlerin de aklının ucundan geçmezdi bu çocuğun böyle bir şey yapacağı” diye konuştu.