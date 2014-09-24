Mersin'de kadınlardan IŞİD protestosu

İstasyon Meydanı'nda toplanan ve çoğunluğunu BDP'liler ile HDP'lilerin oluşturduğu yaklaşık 600 kişilik grup, İstiklal Caddesi üzerinden yürüyüşe geçerek IŞİD saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Fazıl Türk ve Yüksel Mutlu da katıldı. Özgür Çocuk Parkı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından, Demokratik Özgür Kadın Hareketi adına açıklama yapan Dönem Sözcüsü Taybet Adıyaman, Ortadoğu'da ağır bir savaş yaşandığını belirterek, Kürtlerin bu bölgede direniş gösterdiğini söyledi.



Bölgesel güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda IŞİD denen terör örgütüne destek verip Rakka, Musul, Tikrit'ten başlayarak bu örgütü silahlandırdığını savunan Adıyaman, "Hedefleri bu coğrafyada Kürt katliamı gerçekleştirmek ve Kürt özgürlük direnişini engellemektir. Bölgede yaşayan halklar, sınırlı imkanlara rağmen her cephede omuz omuza çetelere karşı savaşmakta, köy köy bölgede yaşayan halklarla direnmektedir" dedi.

IŞİD güçlerinin şimdi de yönünü Kobani'ye çevirdiğini dile getiren Adıyaman, "Burada önemle belirtmeliyiz ki, IŞİD denen terör örgütünün bu saldırıları, Kürdistan coğrafyasında kadınlar öncülüğünde başlayan devrimin birilerini rahatsız ettiğinin açık göstergesidir" diye konuştu.



Eylem, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde sona erdi.