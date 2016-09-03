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Mersin’de kadın cinayeti; defalarca bıçaklanmış halde bulundu!

Suphiye Avşar'ın cansız bedeni komşuları sayesinde bulundu

03 Eylül 2016 20:39

Mersin'de yalnız yaşayan bir kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu. Evden gelen çığlık sesleri üzerine kontrol eden komşuları açık olan kapıdan girince genç kadının defalarca bıçaklanmış cansız bedeni ile karşılaştı.

Habertürk’ten Beycan Üçkardeş’in haberine göre, olay merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Meltem Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 4. katında oturan 34 yaşındaki Suphiye Avşar dairesinden çığlık sesleri duyan komşuları evin açık olan kapısından içeri girdiklerinde genç kadının defalarca bıçaklanmış cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen polise haber veren komşuları 112 ekiplerini de çağırdı.

112 ekipleri yaptıkları müdahalede kadının boğazından ve sırtından defalarca bıçaklanmış olduğunu ve olay yerinde öldüğünü belirledi. Genç kadının cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı incelemede öldürülen Suphiye Avşar'ın yurt dışında bir evlilik yaptığını, eşinin ölmesinin ardından Mersin'e gelerek burada yaşamaya başladığını tespit etti. Cinayetin aydınlatılması için komşuların ifadesine başvuran polis zanlı veya zanlıların yakalanması için araştırmasını sürdürüyor.

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