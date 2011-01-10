-MERSİN'DE İZİNSİZ GÖSTERİ MERSİN (A.A) - 10.01.2011 - Mersin'de izinsiz gösteri yapan, molotofkokteyli ve taş atarak iş yerlerine zarar veren gruplara polis müdahale etti. Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi yakınlarında önlem alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, havai fişek ve taşlı saldırıda bulunan gruplara gaz bombası atarak müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Çiftçiler Caddesinde toplanan bir grup, çöp konteynerleri ile yolu kapattı. Gruptakiler, bazı iş yerlerine molotofkokteyli ve taş atarak zarar verdi. Vatandaşlardan da tepki gören gruptakiler, polisin müdahalesi üzerine ara sokaklara kaçtı. Güvenlik ekipleri, mahallelerde aldığı önlemlerini sürdürüyor.