Mersin'de işçi kadınlar eylem yaptı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi Toptancılar Kompleksi\'nde, sevkiyatçılarda çalışan işçi kadınlar, günlük ücretlerine zam yapılması için eylem yaptı.

Merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi\'nde bulunan hal önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, bir süre hal girişini kapattı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, yolun açılması için uyarıda bulunarak kadınları kaldırıma çıkardı. Burada Hal Sevkiyatçılar Derneği Başkanı Şirin Özdemir ile görüşmek isteyen kadınlar, 70 lira olan ücretlerine 5 lira zam yapılmasını protesto etti. Yaklaşık 12 saat çalıştıklarını kaydeden kadınlar zam istedi. Polisin ikna ettiği kadınlar eylemlerini sonlandırdı. Yapılan görüşmelerde ücret 75 TL olarak belirlenirken, 1 saatlik fazla mesai ücretinin ise 10 lira olmasına karar verildi.



FOTOĞRAFLI