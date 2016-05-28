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Mersin'de işadamına kırmızı ışıkta infaz

Motosikletli ve kasklı saldırganlar kayıplara karıştı

28 Mayıs 2016 19:20

Mersin'de nakliye firması sahibi Lokman Kazan, aracıyla trafik ışıklarında durduğu sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

Lokman Kazan, 33 DOK 81 plakalı otomobili ile merkez Mezitli ilçesinden şehir merkezine seyir halindeyken, Barbaros Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında kırmızı ışık yanınca durdu.

Hürriyet'in haberine göre; bu sırada otomobilin yanına yaklaşan motosikletteki 2 kişiden biri inerek aracın sağ tarafına geçti diğeri ise bulunduğu yerde kalarak Kazan'ı çapraz ateşe aldı.

Lokman Kazan'a 4 kurşun sıkan motosikletli ve kasklı saldırganlar, daha sonra Barbaros Mahallesi istikametine kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 adet boş kovan buldu. Bu sırada öldürülen işadamının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu.

Kazan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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