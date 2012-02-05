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Spor

Mersin'de ilk yarı Sivasspor'un MERSİN (A.A)

05 Şubat 2012 16:19

-Mersin'de ilk yarı Sivasspor'un MERSİN (A.A) - 05.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu, konuk ettiği Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı.  Güneşli bir havada ve yaklaşık 15 dereceyi bulan sıcaklıkta oynanan karşılaşmaya Mersinli futbolsevenler büyük ilgi gösterdi. 8. dakikada, Erman'ın çizgi üzerinden yaptığı ortada, Mersin İdmanyurdu savunmasının aut diye duraklamasından faydalanan Kıvanç, topu filelere gönderdi: 0-1 19. dakikada ceza alanı içinde rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Beto'nun yerden ortasında, altıpas üzerinde Moritz topa dokunamadı. 41. dakikada Barış'ın uzun pasında, Sivasspor defansından Rajnoch'un sert kafa vuruşunda kaleci Nihat'ı da geçen top, az farkla kornere çıktı.  Sivasspor, Mersin İdmanyurdu karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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